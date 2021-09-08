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Больше всего в Раде наговорил Шуфрич, а 35 нардепов 2 года молчали – Честно

Среда, 8 сентября 2021, 11:41
Больше всего в Раде наговорил Шуфрич, а 35 нардепов 2 года молчали – Честно
Фото Честно

Больше всего в Верховной Раде 9 созыва говорил глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич – его выступления за 2 года работы парламента в целом длились почти 16 часов.

Источник: Общественное движение Честно, которое проанализировало стенограммы заседаний ВР за 2 года работы 9 созыва

Дословно: "Наибольшее количество выступлений за два года работы в Верховной Раде этого созыва ожидаемо имеет руководство парламента – спикер Дмитрий Разумков и первый заместитель Руслан Стефанчук – 1 365 и 844 соответственно. Это логично, ведь они ведут и модерируют заседание парламента и берут слово каждый раз, когда объявляют рассмотрение законопроектов, выступления нардепов, комментируют ход заседания парламента и т.д.".

Детали: На третьем месте по количеству выступлений – нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич (723 выступления за два года).

 

Второе место по продолжительности выступлений – у заместителя главы ВР, представителя партии "Батькивщина" Елены Кондратюк. Она также и дольше других выступала среди женщин-депутаток в парламенте – более 12 часов за 155 выступлений.

"Честно" отмечает, что значительная часть выступлений Кондратюк связана с тем, что она зачитывает пятничные обращение депутатов в парламенте.

На третьем месте по времени выступлений еще один представитель ОПЗЖ Александр Колтунович – у него 497 выступлений на протяжении 2 лет работы парламента, которые в целом занимают более 10 часов.

 

Вместе с тем за 2 года работы парламента 35 нардепов ни разу не выступили ни с трибуны, ни с места, по крайней мере это не зафиксировано в стенограмме заседания ВР.

 

Также 36 нардепов за два года деятельности выступали только 1 раз. Стреди таких, например, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Единственное его выступление в 2019 году было посвящено имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве.

Сообщается, что депутатов-молчунов нет в трех фракциях – "Батькивщине", "Европейской солидарности" и "Голосе".

Темы: Верховная Рада
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