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Вопрос НАТО: "Слуга народа" не будет голосовать за обращение к Конгрессу США

Среда, 8 сентября 2021, 12:59
Вопрос НАТО: Слуга народа не будет голосовать за обращение к Конгрессу США

Депутатская фракция "Слуга народа" не будет поддерживать на голосовании во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду проект постановления об обращении к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

Источник: глава фракции Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента 8 сентября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "После визита (президента Владимира Зеленского) в США было очень много консультаций на эту тему. Вчера госпожа посол Маркарова свое мнение выразила, много экспертов, министр инновационных дел, госпожа Стефанишина (вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - ИФ), и по состоянию на сейчас мы склоняемся к тому, что не будем поддерживать это постановление".

Детали: При этом он отметил, что фракция "Слуга народа" будет принимать участие во внеочередном заседании парламента, посвященном рассмотрению этого вопроса, чтобы "донести свою позицию до избирателей".

По мнению Арахамии, статус основного союзника вне НАТО изначально был создан для того, чтобы дать от США странам, которые не могут быть в НАТО, "толчок, сигнал о том, что они могут быть в статусе союзников".

"Но в нашей Конституции написано, что мы двигаемся к НАТО, у нас есть "дорожная карта". Таким образом, мы должны попасть в НАТО, мы провели много реформ и изменений, чтобы быть совместимыми с НАТО. То есть это не наш статус (основного союзника вне НАТО - ИФ)", - считает парламентарий.

Арахамия также отметил, что в случае получения статуса основного союзника вне НАТО существуют риски, при которых "в Америке есть ряд людей, которые не хотят давать Украине мощности НАТО, и как только мы и сами подарим возможность предоставить нам статус, который фактически ничего не даёт. Вот у Афганистана был такой статус и мы видим, чем все закончилось".

Темы: НАТОВерховная РадаСлуга народа
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