Ночная ДТП: майор полиции врезался в грузовик

Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства ДТП, которое случилось с участием работника полиции.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Детали: 8 сентября около 4 часов утра на 14 километре трассы Киев-Одесса в поселке Чабаны произошло столкновение легковушки "Ravon", за рулем которого находился 35-летний майор полиции Виктор Поштаренко, и грузовика "DAF".

В результате столкновения полицейский получил телесные повреждения (в том числе черепно-мозговую травму -ред.) и сейчас находится в реанимации, сообщает полиция.

СМИ сообщали, что майор полиции был в нетрезвом состоянии и ехал с выключенными фарами, в то же время в полиции говорят, что в настоящее время факт алкогольного опьянения ни у кого из участников ДТП не подтвердился, и оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.

У полицейского отобраны образцы крови для проведения соответствующих экспертиз.

Видео с другого ракурса

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, сотрудники управления главной инспекции полиции Киевщины и ГБР.

УП обратилась также за комментарием в пресс-центр Государственного бюро расследований.