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Главу Белорусской федерации хоккея дисквалифицировали за поддержку Лукашенко

Среда, 8 сентября 2021, 14:54

Международная федерация хоккея на 5 лет дисквалифицировала главу Белорусской федерации хоккея Дмитрия Баскова из-за давления на спортсменов за их политические взгляды.

Источник: "Радио Свобода" в Беларуси, белорусское информагентство "Белта"

Детали: Дисциплинарная комиссия МФХ десять месяцев расследовала "дело Баскова".

Баскова отстранили от всей национальной и международной хоккейной деятельности на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 и заканчивая 9 сентября 2026.

В заявлении МФХ указывается, что он "пытался непосредственно повлиять на других, чтобы поддержать белорусское правительство".

Дословно: "Комиссия предоставила достаточные доказательства того, что Басков пытался непосредственно повлиять на других, чтобы поддержать белорусское правительство, и угрожал белорусским спортсменам и дискриминировал их за их политические взгляды, что нарушает правило 1.2.2.1 Кодекса поведения ИИХФ.

Коллегия также обнаружила, что Басков злоупотреблял своим положением представителя хоккея в поддержку Александра Лукашенко".

Детали: В Федерации хоккея Беларуси заявили, что Международная федерация хоккея не соблюдает "политического нейтралитета" и подумают, обжаловать ли это решение.

Что этому предшествовало: В 2020 году ИИХФ сообщила Баскову, что начала расследование относительно его якобы причастностью к инциденту, который привел к смерти Романа Бондаренко.

Инцидент произошел 11 ноября 2020 в Минске, где группа людей собралась, чтобы перерезать бело-красно-белые ленты, свидетельствующие о политической оппозиции в Белоруссии.

Тогда Бондаренко подвергся нападению и получил серьезные ранения, а на следующий день умер.

По свидетельствам очевидцев на том месте тогда находился Басков.

Темы: спортБеларусь
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