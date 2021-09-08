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Кабмин инициирует санкции против 24 компаний и 6 человек за Керченский мост и парки Севастополя

Среда, 8 сентября 2021, 16:03
Кабмин инициирует санкции против 24 компаний и 6 человек за Керченский мост и парки Севастополя
Керченский мост, фото ТАСС

Кабинет министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции к 24 юридическим и 6 физическим лицам, причастным к строительству "Керченского моста" и к перепланировке парков и объектов культурного наследия в Севастополе.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Детали: Кабмин на заседании 8 сентября одобрил и вносит на рассмотрение СНБО пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого "моста через Керченский пролив", организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировки парковых территорий и объектов культурного наследия на территории г. Севастополя.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

24 юрлица в случае обнаружения у них имущества на территории Украины не смогут пользоваться им, проводить экспортно-импортные операции, выводить капиталы за пределы Украины. Кроме того, санкции остановят выполнение экономических и финансовых обязательств, а также лицензированной деятельности на территории Украины.

Физлица под санкциями не смогут въезжать в Украину и распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины.

Также указанным физическим лицам и лицам, которые прямо или косвенно ими контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Когда СНБО примет соответствующее решения и оно вступит в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать о нем компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Проект этого решения готовило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по результатам совместной работы с Министерством иностранных дел и другими государственными органами.

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Темы: санкцииКрымСевастопольКабинет министровСНБО
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