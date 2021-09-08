Это провокация: Украинская разведка ответила на обвинения России в "диверсиях" в Крыму

Главное управление разведки Минобороны Украины считает провокацией заявления России о причастности ведомства к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.

Источник: прессекретар ГУР Николай Красный в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Красного: "Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности".

"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Они имеют целью обосновать проведения репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения".

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