Это провокация: Украинская разведка ответила на обвинения России в "диверсиях" в Крыму
Главное управление разведки Минобороны Украины считает провокацией заявления России о причастности ведомства к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.
Источник: прессекретар ГУР Николай Красный в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь Красного: "Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности".
"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Они имеют целью обосновать проведения репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения".
Предыстория:
- Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
- 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
- В Меджлисе говорят, что Наримана Джелял (Джелялова - российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
- 23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
- 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана ДжелялаАзиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей.
- В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.