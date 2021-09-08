Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Это провокация: Украинская разведка ответила на обвинения России в "диверсиях" в Крыму

Среда, 8 сентября 2021, 17:16

Главное управление разведки Минобороны Украины считает провокацией заявления России о причастности ведомства к якобы диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму.

Источник: прессекретар ГУР Николай Красный в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Красного: "Что касается заявлений российской стороны о задержании в Крыму людей и обвинения их и Главного управления разведки якобы в причастности к совершению диверсии, могу заявить, что эти сообщения не соответствуют действительности".

"Это комплекс системных провокаций против нашего государства, против Главного управления разведки. Они имеют целью обосновать проведения репрессивных мер против крымских татар. Во-вторых, мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения".

Предыстория:

  • Федеральная служба безопасности Российская Федерация 7 сентября заявила, что украинские разведчики организовали, а крымчане Асан и Азиз Ахтемова якобы выполнили подрыв участка газопровода в районе Перевального в оккупированном Крыму. Один из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова ФСБ назвали посредником.
  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ( "диверсия"), которое предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелял, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманов. Всем задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джелял (Джелялова - российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.
  • 23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России ("диверсия"), которое предусматривает лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 
  • 3-4 августа в Крыму задержали 5 крымских татар: первого заместителя лидера Меджлиса Наримана ДжелялаАзиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Всем задержанным избрана мера пресечения – содержание под стражей.
  • В Меджлисе говорят, что Наримана Джеляла (Джелялов – российский вариант фамилии) после задержания целый день держали в наручниках и с мешком на голове.

Темы: Крыманнексия
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоПортнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ

Новости 8 сентября: легализация криптовалют, операция с "вагнеровцами"

Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет

Оператор погиб, спасая министра: СМИ пишут, что "героическая" смерть главы МЧС РФ – фейк

Талибы запретили женщинам заниматься спортом

Зеленский готовится к новому визиту в США

Все новости...
Крым
Оккупанты бросили в ШИЗО крымского татарина, который недавно переболел на COVID-19
Дневник пленного Наримана Джеляла
Кабмин инициирует санкции против 24 компаний и 6 человек за Керченский мост и парки Севастополя
Последние новости
04:20
За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали более 1500 нарушений на Донбассе
03:10
В США готовят новые ограничения для борьбы с COVID-19
02:02
ВОЗ призывает ввести мораторий на ревакцинацию до 2022 года
01:11
Меджлис призывает к консультациям участников Крымской платформы из-за задержаний на полуострове
00:24
Задержанный оккупантами крымчанин оказался родственником зама Кулебы
23:40
Украина на последних секундах упускает победу в матче с Чехией
23:31
видеоПортнов, Богдан и Вовк влияли на увольнение главы КСУ – СМИ
22:49
Генсек НАТО предупредил "Талибан", что страну не позволят превратить в базу для террористов
22:32
На Донбассе ранили двух бойцов ВСУ
22:08
Новости экономики: виртуальные активы, "Нафтогаз", уголь
Все новости...