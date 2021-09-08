Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет
Среда, 8 сентября 2021, 19:39
Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство Президентского университета.
Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram
Прямая речь Гончаренко: "Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве Президентского университета".
Детали: Согласно обнародованным документам уточняется, что эти деньги пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.
Что предшествовало:
- 31 мая президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.
- Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч "или долларов или евро".
- Шкарлет также заверил, что при строительстве Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" его интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, вырубки деревьев не будет.
- Университет должен начать обучение студентов 1 октября 2023 года.
Украинская правда