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Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет

Среда, 8 сентября 2021, 19:39
фото: офис президента

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство Президентского университета.

Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве Президентского университета".

Детали: Согласно обнародованным документам уточняется, что эти деньги пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.

 

Что предшествовало:

  • 31 мая президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.
  • Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч "или долларов или евро".
  • Шкарлет также заверил, что при строительстве Президентского университета на территории государственного "Экспоцентра Украины" его интегрируют в нынешнюю инфраструктуру ВДНХ, вырубки деревьев не будет.
  • Университет должен начать обучение студентов 1 октября 2023 года.

Украинская правда
Темы: комитетыВерховная Рададеньгипрезидент
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