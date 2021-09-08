Комитет впервые выделил финансирование на Президентский университет

Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство Президентского университета.

Источник: член комитета, нардеп Алексей Гончаренко в Telegram

Прямая речь Гончаренко: "Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве Президентского университета".

Детали: Согласно обнародованным документам уточняется, что эти деньги пойдут на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.

Что предшествовало: