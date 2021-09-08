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Венедиктова поехала в Гаагу, посетит судебное заседание по MH17

Среда, 8 сентября 2021, 20:37
фото: ОГП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова находится с рабочей поездкой в ​​Гааге, а 9 сентября посетит судебное заседание по делу МН17.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что на этой неделе начался очередной блок слушаний по делу МН17 - в окружном суде Гааги слово получат родственники погибших.

Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.

Во время визита генпрокурорка встретилась с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды: генпрокурором Тео Хофстее и его заместителем и руководителем совместной следственной группы по делу по факту сбивания Боинга рейса МН17 Дигна ван Бутцелар.

Венедиктова отметила, что при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов по международному гуманитарному праву и военных экспертов.

Прямая речь Венедиктовой: "Для меня это чрезвычайная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбивания самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир...

Судебные процессы по преступлениям, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта - чрезвычайно важны. Также с нетерпением ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму...

Несмотря на отсутствие доступа к территории их совершения, мы двигаемся и на национальном, и на международном уровне".

 

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что решение по делу о сбитом над Донбассом рейсе MH17 "Малайзийских авиалиний" вынесут во второй половине 2022 года.
  • В Нидерландах 6 сентября возобновился судебный процесс по делу MH17 - слово предоставили родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.
  • Этот процесс уже назвали "историческим и беспрецедентным" - впервые в истории судопроизводства страны в суд обратятся более 90 родственников погибших. Это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

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Украинская правда
Темы: MH17ВенедиктоваГаагский трибунал
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