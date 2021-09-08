Генсек НАТО предупредил "Талибан", что страну не позволят превратить в базу для террористов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил "Талибан", что Альянс не допустит превращения Афганистана в базу для террористических группировок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в Афганистане, созванной по инициативе госсекретаря США и главы МИД Германии.

"НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала местом убежища для террористов", - заявил Столтенберг.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2021

Он подчеркнул, что от "Талибана" ждут соблюдения обязательств относительно уважения к правам человека и возможности безопасного выезда из страны тех, кто хочет покинуть Афганистан.

7 сентября "Талибан" объявил о создании правительства. В него вошли представители верхушки движения и ни одной женщины, а министром внутренних дел стал Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает американское ФБР. Сначала талибы заявляли о намерении сформировать инклюзивное правительство.

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