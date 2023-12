Генсек НАТО предупредил "Талибан", что страну не позволят превратить в базу для террористов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил "Талибан", что Альянс не допустит превращения Афганистана в базу для террористических группировок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после онлайн-встречи министров иностранных дел по ситуации в Афганистане, созванной по инициативе госсекретаря США и главы МИД Германии.

"НАТО и все международное сообщество не допустят, чтобы страна снова стала местом убежища для террористов", - заявил Столтенберг.

Thank you @SecBlinken & @HeikoMaas for convening today’s #Afghanistan Ministerial. #NATO & the whole international community will not accept the country again serving as a terrorist safe haven. The Taliban must make good on their commitments, also on human rights & safe passage. pic.twitter.com/luJl9wWdSe