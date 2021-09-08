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Украина на последних секундах упускает победу в матче с Чехией

Среда, 8 сентября 2021, 23:40
Украина на последних секундах упускает победу в матче с Чехией
Фото Павла Кубанова с сайта УАФ

Сборная Украины по футболу в товарищеском матче сыграла вничью 1:1 с командой Чехии.

Поединок прошел в среду 8 сентября в чешском Пльзене.

На стартовых минутах первого тайма Чехия действовала куда опаснее возле ворот сине-желтых. Несколько раз пришлось вступать в игру Денису Бойко, а еще однажды выручил Сергей Кривцов, который не дал забить в пустые ворота.

На 27-й минуте Украина вышла вперед. После паса от Александра Тимчика Виктор Корниенко пробил в девятку ворот сборной Чехии - 1:0. После забитого гола украинцы имели еще пару моментов, чтобы увеличить счет. Удар Андрея Ярмоленко принял вратарь чехов, а еще один выстрел Александра Зинченко был мимо ворот.

В заключительные 45-ть минут на поле была равная игра, но ближе к забитому голу была таки сборная Чехии. Так, в одном из моментов удар Станислава Тецла приняла на себя штанга. У украинской сборной также был момент забить второй гол. После передачи с фланга Ярмоленко и Александр Зубков пролетели мимо мяча, который катился по линии вратарской площадки.

На 89-й минуте Чехия снова атакует, но Бойко отбил удар игрока чешской команды. На третьей добавленной минуте основного времени удар Матея Выдры приносит ничью чешской команде - 1:1.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол
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