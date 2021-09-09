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За сутки наблюдатели ОБСЕ насчитали более 1500 нарушений на Донбассе

Четверг, 9 сентября 2021, 04:20

7 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1500 нарушений: в Луганской области вдвое меньше, чем в Донецкой.

Источник: отчет СММ ОБСЕ за 7 сентября

Детали: В частности, в Донецкой области насчитали 1090 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период таких нарушений было 114.

На территории Луганской области зафиксировали 476 нарушений, среди которых было 47 взрывов. Сутками ранее нарушение было всего одно.

Кроме того, миссия подтвердила информацию о жертве среди гражданского населения. Речь идет о пожилой женщине из оккупированной Горловки, которой после взрыва ампутировали ногу.

Свободу передвижения наблюдателей в который раз ограничивали.

Украинская правда
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