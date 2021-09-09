Главные новости среды и ночи: легализация криптовалюты, операция с "вагнеровцами"

Рада легализовала виртуальные валюты в Украине, операция с "вагнеровцами" проходила с ведома США — актуальные новости 8 сентября.

О криптовалютах

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально смогут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки – открывать счета для криптокомпаний.

Об операции с "вагнеровцами"

Операция с "вагнеровцами" проходила "с ведома и ожидаемой поддержки Соединенных Штатов" — об этом CNN заявили трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки.

В то же время, высокопоставленный чиновник США сказал CNN, что эти утверждения "ложные".

В Офисе президента Зеленского считают, что показания источников, на которых строится материал CNN об операции с "вагнеривцямы" ненадежны, а сами данные ничем не отличаются от изложеных в "Комсомольской правде" в 2020 году.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

На празднование дня рождения заместителя председателя ОП Олега Татарова съехалось более десяти топ-чиновников силовых ведомств — в частности те, которые были связаны с расследованием дела Татарова.

Рада не будет просить Конгресс Соединенных Штатов предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне Североатлантического Альянса.

Минздрав предлагает не ужесточать карантин для вакцинированных коллективов компаний или учреждений, если регион их функционирования будет попадать в желтую или красную зону.

Суд Киевского района Полтавы отправил под арест на 2 месяца полтавчанку Таисию Петрову, которая ранила из арбалета двух учителей в школе №11.

За сутки 7 сентября в Украине зафиксировали 2 772 новых случая COVID-19, госпитализировали 1 017 человек, умерли 60 больных, выздоровели 1 411 человек. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 149 618 человек.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что среди задержанных 3-4 сентября в Крыму есть муж ее троюродной сестры – Асан Ахтемов.

Журналисты после анализа так называемых "пленок Вовка" отмечают, что чиновник времен Януковича Андрей Портнов, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан и председатель ОАСК Вовк влияли на процесс увольнения главы Конституционного суда Станислава Шевчука, которое состоялось в мае 2019 года.

8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", двое раненых.

Всемирная организация здравоохранения призывает ввести мораторий на ревакцинацию против коронавируса до 2022 года.