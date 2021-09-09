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В Европарламенте ответили президенту Эстонии про "20 лет до членства Украины в ЕС"

Четверг, 9 сентября 2021, 09:54
В Европарламенте ответили президенту Эстонии про 20 лет до членства Украины в ЕС
Фото с Twitter ЕП

В Европарламенте выразили поддержку европейским стремлениям Украины и заявили, что сроки вступления в ЕС зависят от самой Украины.

Об этом говорится в письме евродепутатов из "Группы друзей Украины в Европарламенте", которое стало ответом на слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд, текст письма есть в распоряжении "Европейской правды".

Евродепутаты отметили, что критерии членства в ЕС остаются неизменными.

"Новые члены должны руководствоваться политическими ценностями Евросоюза, принципами единого экономического рынка и соответствовать правовым нормам ЕС", – говорится в письме.

Евродепутаты напомнили, что стремление Украины к членству в Европейском Союзе в последние годы формируется Соглашением об ассоциации и Глубокой и всеобъемлющей соглашением о свободной торговле.

"Понятно, что Украине сначала придется полностью реализовать Соглашение об ассоциации, и это путь в Европейский Союз. Это прежде всего процесс реформ во многих сферах, и, похоже, Украина согласна, что они незаменимы. Это реформы политической, правовой системы, в различных государственных и экономических сферах. Борьба с коррупцией в украинских судах и государственном управлении остается центральной задачей, которую необходимо решить. Украина – на пути реформ, достижения радуют, и мы надеемся на дальнейший прогресс", – заявили в Европарламенте.

"Понятно, что наряду с планированием реформ закономерно возникает вопрос: когда? Когда Украина может ожидать полноправного членства в ЕС? Ответ на этот вопрос во многом зависит от страны, которая стремится выбрать наилучший для себя график, исходя из темпа и результатов реформ и прогресса", – отмечается в письме.

Напомним, в интервью "Европейской правде" президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще лет двадцать" для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС, а условием вступления в НАТО является возвращение контроля над всеми оккупированными территориями.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвропарламентЭстонияУкраина
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