Боевики тяжело ранили украинского военного в зоне ООС
Четверг, 9 сентября 2021, 10:40
Украинский военный получил огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны российских оккупантов 9 сентября во зоне операции Объединенных сил.
Источник: штаб ООС в Facebook
Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение... Состояние его здоровья – тяжелое".
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Раненому защитнику оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
Сообщается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС.
Украинская правда