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Боевики тяжело ранили украинского военного в зоне ООС

Четверг, 9 сентября 2021, 10:40
Боевики тяжело ранили украинского военного в зоне ООС
Фото иллюстративное со страницы ООС в Facebook

Украинский военный получил огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны российских оккупантов 9 сентября во зоне операции Объединенных сил.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение... Состояние его здоровья – тяжелое".

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Раненому защитнику оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

Сообщается, что украинские военные контролируют ситуацию в районе ООС.

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойна
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