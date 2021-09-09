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Ласковое окончание недели: в Украине еще будет +27°

Четверг, 9 сентября 2021, 12:37
Ласковое окончание недели: в Украине еще будет +27°
фото из открытых источников

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый воздух в поле повышенного давления; теплая и сухая погода сохранится до конца недели.

Источник: "Интефакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В Украине 10 сентября без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 14°; днем 22-27°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве в пятницу также осадков не ожидается, температура ночью 10-12°, днем около 25°.

В субботу в Украине также сухо.

Ночью, утром в Карпатском регионе местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, в южной части до 17°, в западных областях 6-11°; днём 22-27°.

В столице 11 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.

Дополнительно: 9 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 16-20°, в Днепре, в пределах Киева, 18°.

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Темы: погода
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