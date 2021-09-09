Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сын премьера Чехии в полиции дает показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым

Четверг, 9 сентября 2021, 13:13
Сын премьера Чехии в полиции дает показания о том, как его вывезли в оккупированный Крым
коллаж с сайта Czech Points

Сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший в четверг утром прибыл в полицейский участок в центре Праги, чтобы дать показания о том, что его якобы отправили в оккупированный Крым, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных действий его отца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Он сказал журналистам, что ему нечего бояться, потому что именно он пострадал. Полиция по-прежнему не смогла допросить Бабиша-младшего, поскольку он длительное время проживал в Швейцарии. Однако с июля он находится в Чехии и публично выступает против своего отца.

"Я сейчас концентрируюсь, у меня нет комментариев. Я в другом настроении, я ничего не скажу", - сказал 38-летний Бабиш-младший журналистам.

Сын премьер-министра обратился в полицию из-за поездки в Крым в январе 2018 года. Полиция расследовала дело по подозрению в задержании и ограничении личной свободы. На основании сегодняшнего допроса они решат, продолжать расследование.

Бабиш-младший вместе с отцом и несколькими другими членами семьи фигурируют в так называемом деле "Гнезда аиста" относительно махинаций со средствами ЕС. В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решил переоборудовать в люксовый конференц-центр "Гнездо аиста". Сумму реконструкции оценили в 350 млн крон, из которых 50 млн составил грант Евросоюза на поддержку малого бизнеса.

Премьер-министр Чехии отмежевался от скандала и заявил, что "Гнездо аиста" принадлежит его детям.

Сын чешского премьера в 2018 году рассказал журналистам, его отец хотел скрыть его после громкого скандала. По его словам, он против своей воли оказался в оккупированном Крыму.

Ключевую роль в перемещении Бабиша-младшего в Крым сыграли супруги Протопоповы, которое работало на премьер-министра Чехии. Жена Дита Протопопова была советником Министерства здравоохранения и психиатром, которая лечила Бабиша-младшего. Ее муж, русский Петр Протопопов, по словам сына чешского премьера, отвез его в Крым.

Андрей Бабиш подтвердил, что его сын был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.

Позже стало известно, что сын Бабиша во время пребывания в аннексированном Крыму познакомился с украинкой, за которой затем отправился в Кривой Рог.

Премьер-министр утверждает, что его сын страдает шизофренией, и отрицает его версию. Судебное преследование членов семьи Бабиша по делу о "Гнезде аиста" уже прекращено. Теперь только премьер-министру и его бывший советницы выдвинуты обвинения, оба отрицают свою вину.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧехияКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Чехия
Украина и Чехия собираются совместно производить стрелковое оружие и боеприпасы
Зеленский из Чехии отправился в Словакию
Зеленский и премьер Чехии обсудили совместное производство оружия
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: