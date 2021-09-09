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Twitter заблокировал мужа пропагандистки Скабеевой, который баллотируется в Госдуму

Четверг, 9 сентября 2021, 13:35
Twitter заблокировал мужа пропагандистки Скабеевой, который баллотируется в Госдуму
фото: ТАСС

Twitter заблокировал пропагандиста, который работает на телеканале "России 1", Евгения Попова, который баллотируется в Госдуму РФ от "Единой России".

Источник: "РИА Новости", "Настоящее время"

Прямая речь Попова: "Тоже мне - российского Трампа нашли. Так и напишите - не нравится активная гражданская позиция кандидата в государственную Думу России".

Детали: Попов сообщил, что причиной блокировки страницы названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.

Действие учетных записей приостанавливается при нарушении правил соцсети.

Попов собирается участвовать в выборах в Госдуму от "Единой России" по Кунцевскому одномандатному округу в Москве.

В праймериз в своем округе он занял первое место. Журналисты указывали, что на предвыборную кампанию Попова партия выделила 40 млн рублей.

Попов муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой. Вместе с женой он ведет ток-шоу "60 минут", где распространяет фейки и пропаганду в отношении Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетиРосcия
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