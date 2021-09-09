Верховную Раду призывают не поддерживать закон о КС

Общественные организации призывают народных депутатов не поддерживать законопроект №4533 о Конституционном Суде, вынесенный на голосование 10 сентября, поскольку в нем не предусмотрена конкурсная процедура отбора судей.

Источник: обращение, которое подписали Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан

Дословно: "Призываем народных депутатов, выступающих за эффективную судебную реформу, не голосовать за законопроект №4533 о конституционной процедуре, вынесенный на голосование парламента 10 сентября.

Этот законопроект консервирует политические назначения судей Конституционного Суда и сохранит зависимость КСУ от действующей власти. Настоящая реформа Конституционного Суда возможна исключительно в случае введения конкурсной процедуры отбора с участием международных экспертов".

Детали: Подписанты напомнили, что 2 сентября комитет по правовой политике отказался поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей КС, и исключил ранее учтенные поправки по конкурсной процедуре.

Общественные организации подчеркнули, что это противоречит выводу Венецианской комиссии.

Они также напомнили, что в январе послы G7 также призвали Украину прекратить текущие конкурсы в КС до введения прозрачной процедуры отбора его судей.

ОО призывают "ни в коем случае не поддерживать законопроект №4533 о конституционной процедуре без введения конкурсного отбора судей КСУ при участии международных экспертов", а вместо этого "безотлагательно рассмотреть" законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева, который 5-й месяц находится в комитете по правовой политике.

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