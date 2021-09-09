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Верховную Раду призывают не поддерживать закон о КС

Четверг, 9 сентября 2021, 14:09
Верховную Раду призывают не поддерживать закон о КС
Фото ВР

Общественные организации призывают народных депутатов не поддерживать законопроект №4533 о Конституционном Суде, вынесенный на голосование 10 сентября, поскольку в нем не предусмотрена конкурсная процедура отбора судей.

Источник: обращение, которое подписали Фонд DEJURE, Центр противодействия коррупции и Автомайдан

Дословно: "Призываем народных депутатов, выступающих за эффективную судебную реформу, не голосовать за законопроект №4533 о конституционной процедуре, вынесенный на голосование парламента 10 сентября.

Этот законопроект консервирует политические назначения судей Конституционного Суда и сохранит зависимость КСУ от действующей власти. Настоящая реформа Конституционного Суда возможна исключительно в случае введения конкурсной процедуры отбора с участием международных экспертов".

Детали: Подписанты напомнили, что 2 сентября комитет по правовой политике отказался поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей КС, и исключил ранее учтенные поправки по конкурсной процедуре.

Общественные организации подчеркнули, что это противоречит выводу Венецианской комиссии.

Они также напомнили, что в январе послы G7 также призвали Украину прекратить текущие конкурсы в КС до введения прозрачной процедуры отбора его судей.  

ОО призывают "ни в коем случае не поддерживать законопроект №4533 о конституционной процедуре без введения конкурсного отбора судей КСУ при участии международных экспертов", а вместо этого "безотлагательно рассмотреть" законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева, который 5-й месяц находится в комитете по правовой политике.

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Предыстория:

  • Ранее общественные организации призвали президента не углублять конституционный кризис и посодействовать конституционной очистке состава КСУ.
  • Они отмечают, что для этого крайне необходимо ввести конкурсный отбор на должности судей Конституционного Суда, что было поддержано комитетом в июне этого года.
  • Конституционный суд оказался в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей.
  • 29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности судьи КС.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитировал его невручение и посещал рабочее место.
  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС.
  • Тупицкий и Касминин обратились в Окружной админсуд Киева, чтобы сохранить свои должности и зарплаты.

Украинская правда

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Темы: КСВерховная Радазаконодательство
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