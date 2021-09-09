В Одесской области задержали террориста "Исламского государства"
Четверг, 9 сентября 2021, 17:04
Служба безопасности совместно с Интерполом задержала в Одесской области участника международной террористической организации "Исламское государство".
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Отмечается, что задержанный мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
По данным СБУ, в 2014-2016 годах он находился на территории Турции, где его завербовали в "Исламского государства".
Скрываясь от правоохранителей, иностранец незаконно прибыл в Украину.
Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
Украинская правда