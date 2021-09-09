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В Одесской области задержали террориста "Исламского государства"

Четверг, 9 сентября 2021, 17:04
В Одесской области задержали террориста Исламского государства
фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Интерполом задержала в Одесской области участника международной террористической организации "Исламское государство".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что задержанный мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах он находился на территории Турции, где его завербовали в "Исламского государства".

Скрываясь от правоохранителей, иностранец незаконно прибыл в Украину.

Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.

 

Украинская правда

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Темы: терроризмОдесская областьСБУ
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