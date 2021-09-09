В Одесской области задержали террориста "Исламского государства"

Служба безопасности совместно с Интерполом задержала в Одесской области участника международной террористической организации "Исламское государство".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что задержанный мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах он находился на территории Турции, где его завербовали в "Исламского государства".

Скрываясь от правоохранителей, иностранец незаконно прибыл в Украину.

Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.