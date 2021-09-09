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В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Четверг, 9 сентября 2021, 17:15
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Фото: imedinews.ge

Вооруженный мужчина ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Кварели и удерживает в заложниках сотрудников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия онлайн.

В МВД Грузии подтвердили инцидент и заявили, что сотрудники полиции в режиме немедленного реагирования оцепили территорию, прилегающую к месту происшествия.

"В настоящее время мобилизованы на месте правоохранители проводят все необходимые и неотложные меры, также проводятся следственные и оперативные мероприятия", - заявили в МВД.

В банке работают около 20 сотрудников. По информации очевидцев, мужчина через некоторое время отпустил часть заложников. По словам одного из свидетелей, у грабителя есть граната.

Обновлено: позже стало известно, что в отделении не осталось ни одного заложника. Об этом рассказал представитель государственного поверенного в Кахети Ираклий Шиошвили.

"В банке больше нет заложников. Между грабителем и правоохранителями продолжаются переговоры. Он постоянно называет разные суммы. Сейчас он в банке один", - рассказал чиновник. На каких условиях мужчина отпустил заложников, пока неизвестно.

Это уже третье вооруженное нападение на отделение "Банка Грузии" за последнее время. В апреле в Тбилиси полиция задержала мужчину, ворвавшегося в отделение "Банка Грузии" и захватившего заложников.

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Темы: Грузиябанки
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