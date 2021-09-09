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Арахамия хочет одинаково наказать Тищенко и Лероса за драку в Раде

Четверг, 9 сентября 2021, 18:20
Арахамия хочет одинаково наказать Тищенко и Лероса за драку в Раде

Председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия планирует проголосовать за временное отстранение народных депутатов Николая Тищенко и Гео Лероса от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады в связи с дракой, которую они устроили возле трибуны парламента.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует Арахамия

Прямая речь: " Сто процентов: я это предлагаю, я точно буду голосовать и агитировать... В конфликте всегда виноваты две стороны, поэтому мне кажется, что нужно "убрать" обоих, чтобы они немножко подумали.

Если будут повторять, будем "убирать" второй раз. Это наиболее жесткое наказание в отношении народных депутатов, которое есть в Регламенте".

Детали: На вопрос о том, соответствует ли действительности информация о том, что фракция "Слуга народа" намерена запретить критику президента с трибуны парламента, Арахамия ответил: "Нет, конечно. Я, что, похож на больного человека? Это же свобода слова - это же наша наибольшая ценность".

Что этому предшествовало: Нардеп Николай Тищенко в четверг напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лерос на заседании Верховной Рады.

Позже Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с внефракционным депутатом Гео Леросом, который в свою очередь не видит в своих словах оскорблений в адрес президента.

Темы: Верховная РадаАрахамия
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