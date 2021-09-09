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Молдова вернет чрезвычайное положение в здравоохранении и начнет применять ковид-сертификаты

Четверг, 9 сентября 2021, 18:23

В Молдове с 10 сентября начнет действовать чрезвычайное положение в сфере здравоохранения - в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение 9 сентября приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Предварительно такой правовой режим будет действовать до 30 октября.

В связи с этим для совершеннолетних людей с 11 сентября вводятся ограничения на доступ к массовым мероприятиям - для посещения концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе, будет требоваться наличие полного курса прививки от коронавируса, либо отрицательный тест, не старше 72 часов (экспресс-тест - 48 часов), или справку о перенесенной болезни в последние шесть месяцев, или же наличие антител после болезни.

В Министерстве здравоохранения допустили, что в ближайшие дни анонсируют дополнительные ограничения.

Значительную часть страны из-за эпидемической ситуации уже отнесли к красной зоне. В течение прошлой недели количество людей, заболевших Covid-19, выросло на 26%. При этом на 30% выросло количество больных среди детей. Более 80% новых больных составляют невакцинированные.

Напомним, ранее в правительстве Молдовы допустили требование ковид-сертификата также для работников ряда сфер, в частности ресторанов и магазинов, чтобы не закрывать их на очередной локдаун. Также предлагается предоставить учреждениям право, по своему усмотрению, принимать посетителей только с ковид-сертификатом - или ограничивать количество посетителей.

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Темы: Молдовакарантин
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