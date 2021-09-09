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В Донецкой области должностные лица райпотребсоюза требовали 2 млн взятки

Четверг, 9 сентября 2021, 18:36
ФОТО: донецкая областная прокуратура

В Донецкой области разоблачили должностное лицо Великоновоселковского райпотребсоюза и ее союзницу на получении 2 млн грн взятки.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Служебное лицо Великоновоселковского районного союза потребительских обществ Донецкого облпотребсоюза и ее бывшего руководителя разоблачили на получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368-3 УК)".

Детали: Правоохранители сообщают, что должностное лицо и бывший председатель Великоновоселковской райпотребсоюза получили от мариупольского предпринимателя взятку в размере 2 млн грн.

В такую ​​сумму они "оценили" возможность продажи доли корпоративных прав общества, принадлежащего союзу.

 

Сейчас служащему сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Сообщница должностного лица находится на временно оккупированной территории Донбасса.

Правоохранители работают над тем, чтобы сообщить ей о подозрении заочно и объявить ее в розыск.

Украинская правда
Темы: ДонецкДонецкая областьвзятка
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