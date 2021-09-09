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Суд арестовал начальника Летной академии: залог - полмиллиона

Четверг, 9 сентября 2021, 18:59
фото: СБУ

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в вымогательстве взятки $ 20 000 начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака с альтернативой залога.

Источник: Управление СБУ в Кировоградской области

Детали: 9 сентября Ленинский суд Кропивницкого выбрал начальнику Летной академии Национального авиационного университета меру пресечения - 60 дней содержания под стражей с альтернативой залога в размере 568 750 грн.

Это произошло со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по факту вымогательства и получения взятки в размере 20 000 долларов США за заключение договоров с местным предпринимателем.

Дословно СБУ: "Благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания и бежать в Киев, чтобы избежать наказания.

До внесения залога злоумышленник будет находиться под стражей".

Что предшествовало: 8 сентября пресс-центр СБУ обнародовал видео и аудиодоказательства виновности должностного лица.

Предыстория:

  • По данным следствия, начальник Летной академии НАУ и его посредник - начальник летного училища ЛА НАУ требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.
  • Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также самого руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.
  • По данным сайта Летной академии Национального авиационного университета, ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источник УП подтвердил, что задержанный - он.

Украинская правда
Темы: СБУвзятка
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