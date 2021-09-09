Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал начальника Летной академии: залог - полмиллиона

Четверг, 9 сентября 2021, 18:59
Суд арестовал начальника Летной академии: залог - полмиллиона
фото: СБУ

Суд арестовал на 2 месяца подозреваемого в вымогательстве взятки $ 20 000 начальника Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака с альтернативой залога.

Источник: Управление СБУ в Кировоградской области

Детали: 9 сентября Ленинский суд Кропивницкого выбрал начальнику Летной академии Национального авиационного университета меру пресечения - 60 дней содержания под стражей с альтернативой залога в размере 568 750 грн.

Это произошло со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по факту вымогательства и получения взятки в размере 20 000 долларов США за заключение договоров с местным предпринимателем.

Дословно СБУ: "Благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания и бежать в Киев, чтобы избежать наказания.

До внесения залога злоумышленник будет находиться под стражей".

Что предшествовало: 8 сентября пресс-центр СБУ обнародовал видео и аудиодоказательства виновности должностного лица.

Предыстория:

  • По данным следствия, начальник Летной академии НАУ и его посредник - начальник летного училища ЛА НАУ требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес.
  • Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого, он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала также самого руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.
  • По данным сайта Летной академии Национального авиационного университета, ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источник УП подтвердил, что задержанный - он.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: