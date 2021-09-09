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Лукашенко ожидает подписания интеграции с Россией в октябре

Четверг, 9 сентября 2021, 19:28

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ожидает принятия 28 "союзных программ" с РФ в октябре и назвал это прорывом.

Источник: Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которого цитирует "Пул первого"

Прямая речь Лукашенко: "Мы готовы обсудить на последней стадии 28 программ, чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их.

Если они принимают, то на Высшем госсовете, как мы договаривались с вами, может быть, в конце октября, примем окончательно эти программы.

Это будет прорыв. Прорыв во многих сферах. Это не тайна. Мы опубликуем эти программы, покажем, по каким направлениям мы работали".

Детали: Лукашенко во время встречи с Путиным назвал русских и белорусов "практически единым народом, произошедшим от одного корня".

Этому предшествовало: На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил, что глубокая интеграция с Россией не лишит Беларусь суверенитета.

Также Лукашенко анонсировал получение Беларусью крупной партии военной техники из России.

Напомним: Ранее сообщалось, что Лукашенко в Москве проведет с Путиным переговоры, темой которых будет продолжение интеграции Беларуси с Россией.

Роман Петренко, УП
Темы: ЛукашенкоБеларусьПутинРосcия
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