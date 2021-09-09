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Захват банка в Грузии: грабителя задержали, заложники освобождены

Четверг, 9 сентября 2021, 20:00

Правоохранители задержали вооруженного мужчину, захватившего отделение "Банка Грузии" в городе Кварели.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявили в МВД.

Операция для нейтрализации грабителя длилась 3 часа.

"Сотрудники МВД обезвредили и задержали мужчину, который взял заложников в банке. Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила представитель ведомства Кети Ковзиашвили, не уточнив, он сдался сам, или его захватили силой.

Возле отделения банка до сих пор остаются силы полиции. Против грабителя открыли производство по трем статьям Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, мужчина ворвался в отделение банка около 16-00 по местному времени. По словам свидетелей, он был в маске и с гранатой в руке, которую угрожал взорвать.

Нескольким людям удалось сразу бежать через окно, но около 15 сотрудников банка и клиентов оказались заложниками. Впоследствии грабитель отпустил их и остался в отделении сам, правоохранители вели с ним переговоры.

Это уже третье вооруженное нападение на отделение "Банка Грузии" за последнее время.

Темы: Грузия
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