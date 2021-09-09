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Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента

Четверг, 9 сентября 2021, 20:57
Новости 9 сентября: драка в Раде, ссора в Офисе президента
ФОТО: ЯН ДОБРОНОСОВ / ТЕЛЕГРАФ

В Раде драка: Тищенко напал на Лероса, Зеленский и Шефир сильно поссорились, последний даже забирал вещи из ОПУ – источники — актуальные новости 9 сентября.

О драке в Раде

Нардеп Николай Тищенко напал и начал таскать по залу своего коллегу Гео Лероса на заседании Верховной Рады.

Лерос выступал с трибуны парламента относительно провалившейся операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев". Он заявил, что украинцам интересно знать, "кто из этой парочки — господин Зеленский или его секретарша Ермак – слили эту спецоперацию".

После драки Тищенко заявил, что готов понести ответственность за драку с Леросом, который в свою очередь не видит в своих словах оскорблений в адрес президента.

О ссоре в ОПУ

В августе, по данным источников УП, между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиром возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи из Банковой.

Сейчас Шефир продолжает работать на своей должности, в то же время он уже не влияет почти ни на что.

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Темы: Верховная РадаОфис президента
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