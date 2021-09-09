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Украинцы взяли еще 2, 3 и 4 места в финалах Бриллиантовой лиги

Четверг, 9 сентября 2021, 23:53
фото: НОК Украины

Две украинки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук заняли 3 и 4 места в финале самого престижного коммерческого соревнования в легкой атлетике Бриллиантовой лиги в беге на 400 метров с барьерами, а Андрей Проценко стал вторым в финале в прыжках в высоту.

Источник: "Трибуна"

Детали: В беге на 400 метров с барьерами среди женщин Рыжикова стала 3 с результатом 53,70 с, а Ткачук заняла 4 место, установив личный рекорд – 53,76. 

Победительницей стала представительница Нидерландов Фемке Бол (52,80).

  1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,80 с
  2. Шамье Литтл (США) – 53, 35
  3. Анна Рыжикова (Украина) – 53,70
  4. Виктория Ткачук (Украина) – 53,76
  5. Джианна Вудраф (Панама) – 54,50

В то же время завершился финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту среди мужчин. 

Украинский легкоатлет Проценко стал 2-м с его рекордом сезона на 2,30 м с третьей попытки. Затем украинец дважды не взял 2,32, перенес высоту и не взял 2,34.

Такой же результат у ставшего третьим россиянина с нейтральным статусом Ильи Иванюка, но он потратил больше попыток на высоте 2,27, чем украинец. 

Победителем стал олимпийский чемпион итальянец Джанмарко Танбери (2,34). 

  1. Джанмарко Танбери (Италия) – 2,34 м
  2. Андрей Проценко (Украина) – 2,30
  3. Илья Иванюк (атлет с нейтральным статусом) – 2,30

Напомним: 8 сентября украинка Ярослава Магучих взяла серебро в финале Бриллиантовой лиги.

Темы: украинцыспорт
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