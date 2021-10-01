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В МОК начали расследование насчет тренеров, которые пытались избавиться от атлетки Тимановской

Пятница, 1 октября 2021, 00:40

Международный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики начали процедуру расследования действий белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Мойсевича, которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио и были лишены аккредитации.

Источник: Международная федерация легкой атлетики (World Athletics)

Дословно: "В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 и решением МОК отменить и отозвать аккредитацию двух тренеров, А. Шимака и Ю. Мойсевича, в качестве временной меры во время Игр, МОК и World Athletics совместно договорились продолжить расследование и начать официальную процедуру насчет двух вышеупомянутых тренеров".

Детали: Как отмечается, расследование при поддержке МОК будет проводить Подразделение по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (AIU) - это независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов добропорядочности (как связанных, так и не связанных с допингом).

AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено.

Предыстория:

  • Кристина Тимановская заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров: Тимановская сказала, что ее забрали из команды из-за "того, что я говорила в своем Instagram о халатности наших тренеров".
  • Тимановская рассказала, что Мойсевич предложил ей отказаться от участия в беге на 200 метров - сказать, что у нее травма, сняться и улететь домой. По словам Мойсевича, на данный момент Тимановскую хотят убрать только с Олимпиады, но если она откажется и выйдет на дистанцию ​​в 200 метров, то ее "будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия". 1 августа Мойсевич и Шимак сказали, что буквально через несколько часов Тимановская должна быть в аэропорту.
  • 6 августа Шимак и Мойсевич были лишены аккредитации на Игры.

Темы: ОлимпиадаБеларусь
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