В МОК начали расследование насчет тренеров, которые пытались избавиться от атлетки Тимановской

Международный олимпийский комитет и Международная федерация легкой атлетики начали процедуру расследования действий белорусских тренеров Артура Шимака и Юрия Мойсевича, которые пытались заставить атлетку Кристину Тимановскую вернуться домой с Олимпийских игр в Токио и были лишены аккредитации.

Источник: Международная федерация легкой атлетики (World Athletics)

Дословно: "В связи с инцидентом с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио-2020 и решением МОК отменить и отозвать аккредитацию двух тренеров, А. Шимака и Ю. Мойсевича, в качестве временной меры во время Игр, МОК и World Athletics совместно договорились продолжить расследование и начать официальную процедуру насчет двух вышеупомянутых тренеров".

Детали: Как отмечается, расследование при поддержке МОК будет проводить Подразделение по обеспечению профессиональной этики в легкой атлетике (AIU) - это независимый орган, созданный World Athletics для решения всех вопросов добропорядочности (как связанных, так и не связанных с допингом).

AIU опубликует результаты своего расследования, когда оно будет завершено.

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