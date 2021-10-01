Почти 130 тысяч COVID-прививок сделали в Украине в последний день сентября

30 сентября в Украине против COVID-19 привили 129 533 человека: первую дозу вакцины получили 72 268 человек, вторую дозу – 57 265 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот четверг для иммунизации населения работали 897 мобильных бригад, 2 976 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 12 747 523 прививки.