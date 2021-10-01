Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 130 тысяч COVID-прививок сделали в Украине в последний день сентября

Пятница, 1 октября 2021, 09:11
Почти 130 тысяч COVID-прививок сделали в Украине в последний день сентября
Фото с kyivcity.gov.ua

30 сентября в Украине против COVID-19 привили 129 533 человека: первую дозу вакцины получили 72 268 человек, вторую дозу – 57 265 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот четверг для иммунизации населения работали 897 мобильных бригад, 2 976 прививочных пунктов и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 7 072 803 человека, из них получили одну дозу – 7 072 801 человек, полностью иммунизированы – 5 674 722 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 12 747 523 прививки.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: