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Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию

Пятница, 1 октября 2021, 09:24
Фото newsgeorgia.ge

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что он уже находится в Грузии.

Источник: пост Саакашвили в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "Доброе утро, Грузия. 8 лет прошло".

Детали: Он также опубликовал видео, на котором заявил, что находится в Батуми.

Что было раньше: 27 сентября третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что по возвращении Саакашвили ждет тюрьма.

Предыстория: 

  • В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. 
  • Саакашвили не раз обещал поклонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляло, что в случае возвращения его ждет арест.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГрузиявиборы
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