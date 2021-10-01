Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию
Пятница, 1 октября 2021, 09:24
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что он уже находится в Грузии.
Источник: пост Саакашвили в Facebook
Прямая речь Саакашвили: "Доброе утро, Грузия. 8 лет прошло".
Детали: Он также опубликовал видео, на котором заявил, что находится в Батуми.
Что было раньше: 27 сентября третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что по возвращении Саакашвили ждет тюрьма.
Предыстория:
- В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента страны Михаила Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
- Саакашвили не раз обещал поклонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляло, что в случае возвращения его ждет арест.
Украинская правда