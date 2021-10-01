Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что он уже находится в Грузии.

Источник: пост Саакашвили в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "Доброе утро, Грузия. 8 лет прошло".

Детали: Он также опубликовал видео, на котором заявил, что находится в Батуми.

Что было раньше: 27 сентября третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что по возвращении Саакашвили ждет тюрьма.

Предыстория: