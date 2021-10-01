Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гостуризма заказало ознакомительные туры по Украине для иноСМИ и блоггеров за 2 млн грн

Пятница, 1 октября 2021, 11:32
Гостуризма заказало ознакомительные туры по Украине для иноСМИ и блоггеров за 2 млн грн
Замок Паланок. Фото planetofhotels.com

Государственное агентство развития туризма заключило договор с ООО "Туристические торговые марки" на проведение ознакомительных туров для иностранных СМИ и иностранных лидеров мнений на 1 млн 996 тыс. 200 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты тендера на портале ProZorro

Детали: Стоимость пяти промотуров для иностранных СМИ составляет 823 тыс. 100 грн, стоимость пяти промотуров для иностранных лидеров мнений составляет 1 млн 173 тыс. 100 грн.

Продолжительность туров составит три-четыре дня, количество участников в каждом – 2-5 человек.

Промотуры будут проводить в Киеве и Киевской области, Львове и Львовской области, Чернигове и Черниговской области, Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области, Ужгороде и Закарпатской области, Одессе, Черкасской и Полтавской областях, на Буковине (Черновицкая обл.).

Условия для лидеров мнений – более 30 000 активных подписчиков и блог о туризме, путешествиях, активном отдыхе, еде, бьюти-индустрии, искусстве, спорте и здоровье, стиле жизни, юморе.

На промотуры ждут представителей Польши, Германии, Азербайджана, Великобритании, Франции, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, стран Персидского залива и Скандинавии.

Отмечается, что ранее Гостуризма закупило услугу по разработке методики формирования выборочной совокупности для проведения исследований внутреннего и выездного туризма за 522 тыс. грн и услуг по исследованию и анализу преимуществ иностранных туристов за 2,267 млн. грн.

Темы: туризмУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
туризм
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Чехия заплатит, чтобы остаться в гиде Michelin
В Трускавце горит отель
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: