Гостуризма заказало ознакомительные туры по Украине для иноСМИ и блоггеров за 2 млн грн

Государственное агентство развития туризма заключило договор с ООО "Туристические торговые марки" на проведение ознакомительных туров для иностранных СМИ и иностранных лидеров мнений на 1 млн 996 тыс. 200 грн.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на результаты тендера на портале ProZorro

Детали: Стоимость пяти промотуров для иностранных СМИ составляет 823 тыс. 100 грн, стоимость пяти промотуров для иностранных лидеров мнений составляет 1 млн 173 тыс. 100 грн.

Продолжительность туров составит три-четыре дня, количество участников в каждом – 2-5 человек.

Промотуры будут проводить в Киеве и Киевской области, Львове и Львовской области, Чернигове и Черниговской области, Ивано-Франковске и Ивано-Франковской области, Ужгороде и Закарпатской области, Одессе, Черкасской и Полтавской областях, на Буковине (Черновицкая обл.).

Условия для лидеров мнений – более 30 000 активных подписчиков и блог о туризме, путешествиях, активном отдыхе, еде, бьюти-индустрии, искусстве, спорте и здоровье, стиле жизни, юморе.

На промотуры ждут представителей Польши, Германии, Азербайджана, Великобритании, Франции, Нидерландов, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, стран Персидского залива и Скандинавии.

Отмечается, что ранее Гостуризма закупило услугу по разработке методики формирования выборочной совокупности для проведения исследований внутреннего и выездного туризма за 522 тыс. грн и услуг по исследованию и анализу преимуществ иностранных туристов за 2,267 млн. грн.