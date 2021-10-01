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Кадыров заявил, что Чечня останется в составе РФ, кто бы ни пришел к власти

Пятница, 1 октября 2021, 11:45
Кадыров заявил, что Чечня останется в составе РФ, кто бы ни пришел к власти
Рамзан Кадыров. фото из Википедии

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что республика останется субъектом России, даже если с занимаемых постов уйдут президент страны Владимир Путин или он сам.

Источник: РИА "Новости"

Детали: Подписчики в соцсетях спросили у Кадырова, не отделится ли Чечня от России, если уйдет Путин. Кадыров ответил в Instagram своего помощника.

Прямая речь: "Не Путин и не Кадыров принимали решение быть республике в составе России. Это сделал народ на референдуме. Уйдут с поста Путин и Кадыров, а Чеченская Республика останется субъектом Российской Федерации".

Напомним: Ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику с 2007 года. Он получает поддержку из Москвы и имеет свободу для управления этой республикой как личной вотчиной в обмен на преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Правозащитники отмечали катастрофическое состояние с правами человека в регионе. Были сообщения о внесудебных казнях на территории Чечни и преследовании представителей ЛГБТ.

Темы: ЧечняРосcияКадыров
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