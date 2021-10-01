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СБУ обнародовала видео допроса боевика, который сдался ВСУ

Пятница, 1 октября 2021, 12:12
БОЕВИК, сдавшийся ВСУ. ФОТО 24 ОМБР им. короля Данила

Боевик, который накануне вышел на позиции украинских военных на Луганщине, является бывшим жителем Попасной. СБУ обнародовала видео его допроса.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Сотрудники СБУ установили, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием - так называемой "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР".

Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

На видео, опубликованном Службой безопасности, боевик рассказывает о подразделении, к которому был закреплен, называет позывные своих "командиров" и рассказывает, что к позициям сил ООС пробирался больше часа, несмотря на угрозу подорваться на мине. По показаниям задержанного, он имеет паспорт гражданина РФ, украинского же документа у него нет, потому что на момент начала российской агрессии ему было 15 лет.

Дословно СБУ: "Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства у него не было.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Украинская правда
Темы: СБУ
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