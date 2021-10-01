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СБУ обнародовала видео допроса боевика, который сдался ВСУ

Пятница, 1 октября 2021, 12:12
СБУ обнародовала видео допроса боевика, который сдался ВСУ
БОЕВИК, сдавшийся ВСУ. ФОТО 24 ОМБР им. короля Данила

Боевик, который накануне вышел на позиции украинских военных на Луганщине, является бывшим жителем Попасной. СБУ обнародовала видео его допроса.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Сотрудники СБУ установили, что боевик является бывшим жителем Попасной. В 2014 году он уехал на временно оккупированную территорию вместе с отцом, который был активным участником незаконных вооруженных формирований.

После достижения совершеннолетия в 2016 году молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием - так называемой "6 отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Платова народной милиции ЛНР".

Он проходил "службу" на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

На видео, опубликованном Службой безопасности, боевик рассказывает о подразделении, к которому был закреплен, называет позывные своих "командиров" и рассказывает, что к позициям сил ООС пробирался больше часа, несмотря на угрозу подорваться на мине. По показаниям задержанного, он имеет паспорт гражданина РФ, украинского же документа у него нет, потому что на момент начала российской агрессии ему было 15 лет.

Дословно СБУ: "Боевик дал показания следователям СБУ. По его словам, он разочаровался в идеях террористической организации и решил вернуться в родной город. Другого варианта, как убежать во время дежурства у него не было.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Украинская правда

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Темы: СБУ
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