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Киевского пенсионера подозревают в домогательстве 8-летней девочки

Пятница, 1 октября 2021, 13:20
Киевского пенсионера подозревают в домогательстве 8-летней девочки
иллюстративное фото

Правоохранители сообщили о подозрении 74-летнему киевлянину в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Согласно материалам следствия, в августе 2021 года мужчина пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству. Войдя в доверие, он сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в развращении несовершеннолетнего ребенка. Решается вопрос об избрании киевлянину меры пресечения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Прямая речь Максимец: "Мужчина, воспользовавшись знакомством с семьей девочки, заманил ее в свою квартиру, якобы чтобы помочь обработать ее рану на колене. Ребенок плакал и трижды просился, чтобы его отпустили. Сейчас правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям".

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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