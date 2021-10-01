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Партнер "Газпрома" из ЕС ожидает затяжной сертификации "Северного потока-2"

Пятница, 1 октября 2021, 13:27

Клаус-Дитер Маубах, глава концерна Uniper, одного из европейских партнеров "Газпрома" в проекте "Северный поток-2", считает, что сертификация газопровода задержится настолько, что он не сможет помочь восполнить запасы газа этой зимой.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

"Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой", - сказал Маубах.

Хотя газопровод длиной 1200 километров технически завершен, он должен пройти сертификацию у немецкого регулятора. Этот процесс, который начался 8 сентября, может занять до четырех месяцев.

После того как немецкий регулятор завершит проверку, орган направит проект решения Европейской комиссии.

Uniper - одна из пяти западных компаний, которые являются финансовыми партнерами в инфраструктурном проект "Северный поток-2" под руководством "Газпрома".

С начала 2021 года цены на природный газ в Европе выросли более чем втрое.

Какие последствия это может иметь, читайте в статье руководителя департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.

Темы: ГазпромЕССеверный поток-2
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