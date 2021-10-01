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Между ОРДО и ОРЛО начали убирать "таможенные посты"

Пятница, 1 октября 2021, 13:48
Фото с места события (фото оккупантов)

Оккупанты начали демонтировать так называемые "таможенные посты" между ОРДО и ОРЛО на Донбассе.

Источник: сайт оккупантов "Луганский информационный центр"

Детали: По словам главы "Государственного таможенного комитета ЛНР" Юрия Афанасьевского, "посты" упразднены с 1 октября в связи с созданием "единой экономической зоны и единого таможенного пространства" между двумя "республиками".

В сентябре главари ОРДО и ОРЛО Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договора о создании "единой таможенной зоны" и "единого экономического пространства".

Также оккупированные территории договорились синхронизировать свое "законодательство" в этих сферах.

Темы: ОРДЛОтаможняграница
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