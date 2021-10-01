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Евростат назвал двух крупнейших производителей кофе в ЕС

Пятница, 1 октября 2021, 14:33
фото: freepik

89% кофе, который обжаривается на территории Евросоюза, производят в шести странах, среди которых абсолютными лидерами являются Италия и Германия.

Об этом сообщили в Евростате, подытожив данные 2020 года, пишет "Европейская правда".

В 2020 году в странах ЕС произвели 1,9 млн тонн кофе - на 10% больше по сравнению с 2010 годом, общей стоимостью около 11 млрд евро. Это примерно 4,2 кг на каждого из жителей блока.

 

Первое место заняла Италия - там финально обработали 32% от всего произведенного в ЕС кофе. На втором месте Германия с показателем 30%. Следующие места, со значительным отставанием, заняли Франция (8%), Нидерланды, Испания (по 7%) и Швеция (5%).

Импорт кофе в Евросоюз в 2020 году вырос на 7% по сравнению с 2010 годом и составил 2,9 млн тонн стоимостью 7,5 млрд евро.

 

Большинство импортируемого в страны блока кофе происходят из двух стран - Бразилии (32%) и Вьетнама (22%). Другими важными поставщиками являются Гондурас (7%), Уганда (6%), Колумбия (5%), Индия (4%), Перу, Эфиопия и Индонезия (3%).

Наибольшие объемы кофе поступили в страны-лидеры в списке обработчиков - Италии (19%) и Германии (38%).

Темы: ЕСпродуктыпроизводстворейтинг
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