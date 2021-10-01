Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В МИД отреагировали на слова европейского аудитора о коррупции в Украине

Пятница, 1 октября 2021, 15:26

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что критический к Киеву отчет Европейской палаты аудиторов о ситуации с коррупцией охватывает период до 2019 года, а с тех пор прошло немало положительных изменений, и этот курс продолжится.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде", реагируя на отчет и комментарии аудитора Юхана Партса.

Напомним, Партс был ответственен за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось, что в Украине по-прежнему широко распространена большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов. В интервью после публикации отчета он заявил также, что в Евросоюзе "нет настолько коррумпированных стран, как Украина".

Олег Николенко отметил, что доклад охватывает 2016-2019 годы и не учитывает последних тенденций.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года", - добавил он.

Олег Николенко отметил также, что в МИД заметили активизацию публичной риторики относительно Украины от некоторых европейских сил накануне саммита Украина-ЕС.

"Хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - заявил он.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в ЕС пока не рассматривается возможность санкций против олигархов из Украины, как это рекомендовала в своем отчете Европейская палата аудиторов.

Читайте также - Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев.

Темы: МИДкоррупция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина

Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID

"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины

"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

відеоЛяшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Все новости...
МИД
Кулеба определился, кто займется европейскими вопросами и санкциями в МИД
Кулеба о споре с Венгрией: готовы дружить, но будем бить за нарушение интересов Украины
МИД вызвал посла Венгрии из-за подписания соглашения с РФ на поставку газа
Последние новости
08:18
Коронавирус: 8 тысяч новых заражений, больше всего всего на Харьковщине
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина
07:40
Возле Зайцевого позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов
07:23
200 городов Бразилии вышли на митинги против Болсонару
06:21
Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей
04:49
Десятки единиц техники оккупанты разместили с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:17
"Слугам по заслугам": в президентской партии нардепам раздали награды
03:27
В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"
02:40
Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ
Все новости...