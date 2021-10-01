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В МИД отреагировали на слова европейского аудитора о коррупции в Украине

Пятница, 1 октября 2021, 15:26

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что критический к Киеву отчет Европейской палаты аудиторов о ситуации с коррупцией охватывает период до 2019 года, а с тех пор прошло немало положительных изменений, и этот курс продолжится.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Европейской правде", реагируя на отчет и комментарии аудитора Юхана Партса.

Напомним, Партс был ответственен за подготовку отчета Европейской палаты аудиторов, в котором говорилось, что в Украине по-прежнему широко распространена большая коррупция, а поддержка ЕС и принятые меры не принесли ожидаемых результатов. В интервью после публикации отчета он заявил также, что в Евросоюзе "нет настолько коррумпированных стран, как Украина".

Олег Николенко отметил, что доклад охватывает 2016-2019 годы и не учитывает последних тенденций.

"Курс на полное искоренение коррупции не изменить. Впереди много работы, чтобы навсегда ликвидировать целые коррупционные экосистемы, которые формировались десятилетиями. Поэтому мы очень ответственно подходим к рекомендациям Евросоюза, планируем и в дальнейшем с ними работать в интересах украинского народа. Среди ближайших шагов - принятие Антикоррупционной стратегии на период до 2025 года", - добавил он.

Олег Николенко отметил также, что в МИД заметили активизацию публичной риторики относительно Украины от некоторых европейских сил накануне саммита Украина-ЕС.

"Хочется верить, что иногда оторванная от реальности критика о недостаточном уровне реформ не имеет целью замаскировать нежелание двигаться дальше на пути европейской интеграции нашего государства. На кону не только выполнение Украиной своих обязательств, но и способность ЕС последовательно придерживаться своей позиции", - заявил он.

Ранее представитель Еврокомиссии заявил, что в ЕС пока не рассматривается возможность санкций против олигархов из Украины, как это рекомендовала в своем отчете Европейская палата аудиторов.

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Темы: МИДкоррупция
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