Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Мы его покажем": однопартийцы Саакашвили рассказали о планах по поводу него

Пятница, 1 октября 2021, 15:56
Михеил Саакашвили (фото с его фейсбук-страницы)

Один из членов "Единого национального движения", Мурман Думбадзе, заявил, что экс-президент Грузии появится на публике вечером 2 октября, как только в стране завершится голосование на местных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Его ждет вся Грузия и завтра в восемь часов и пять минут мы официально покажем Михеила Саакашвили", - сказал Думбадзе, отметив, что сейчас експрезидент "ни в коем случае не должен появляться".

"Он в Грузии. В эти минуты он находится в Батуми. Он сделал серьезное заявление, он сдержал слово (приехать в Грузию - ред.)", - цитирует его информагентство.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию, где ему грозит арест, и опубликовал билет на самолет на эту дату.

Однако 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от ЕНД заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили "несерьезной" и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

Темы: Саакашвили
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина

Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID

"Наша политика "наглая" – Зеленский о международной субъектности Украины

"Слуги" определились, когда возьмутся за отставку Разумкова

відеоЛяшко рассказал о монтаже линии по производству украинской covid-вакцины

Зеленский считает, что олигархи стали бояться

Все новости...
Саакашвили
Спикер парламента Грузии опроверг информацию о приезде Саакашвили
Саакашвили говорит, что уже прилетел в Грузию
Премьер пригрозил тюрьмой Саакашвили, который собрался в Грузию
Последние новости
08:18
Коронавирус: 8 тысяч новых заражений, больше всего всего на Харьковщине
08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский в Трускавце, украинская вакцина
07:40
Возле Зайцевого позиции ВСУ попали под обстрел из гранатометов
07:23
200 городов Бразилии вышли на митинги против Болсонару
06:21
Украина остается второй в Европе по суточной смертности от COVID
05:45
На выборах в Грузии проголосовали более 50 процентов избирателей
04:49
Десятки единиц техники оккупанты разместили с нарушением линий отвода – СММ ОБСЕ
04:17
"Слугам по заслугам": в президентской партии нардепам раздали награды
03:27
В России Днепр назвали "столицей телефонного мошенничества"
02:40
Великобритания сократит "красный список" стран до 9 – СМИ
Все новости...