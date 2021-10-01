Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Мы его покажем": однопартийцы Саакашвили рассказали о планах по поводу него

Пятница, 1 октября 2021, 15:56
Мы его покажем: однопартийцы Саакашвили рассказали о планах по поводу него
Михеил Саакашвили (фото с его фейсбук-страницы)

Один из членов "Единого национального движения", Мурман Думбадзе, заявил, что экс-президент Грузии появится на публике вечером 2 октября, как только в стране завершится голосование на местных выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Его ждет вся Грузия и завтра в восемь часов и пять минут мы официально покажем Михеила Саакашвили", - сказал Думбадзе, отметив, что сейчас експрезидент "ни в коем случае не должен появляться".

"Он в Грузии. В эти минуты он находится в Батуми. Он сделал серьезное заявление, он сдержал слово (приехать в Грузию - ред.)", - цитирует его информагентство.

Напомним, Михеил Саакашвили пообещал в день выборов, 2 октября, приехать в Грузию, где ему грозит арест, и опубликовал билет на самолет на эту дату.

Однако 1 октября Саакашвили записал видео якобы из Батуми, заявив, что уже приехал в Грузию. Съемка ведется в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

Депутат Ника Оболадзе от ЕНД заявил, что бывший президент действительно прибыл в Грузию.

Спикер парламента Грузии Каха Кучава назвал информацию о возвращении Михеила Саакашвили "несерьезной" и призвал СМИ воздержаться от "распространения ложной информации".

Саакашвили не был в Грузии с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция, проживая в Европе, США и в Украине. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Весной 2020 года после назначения Саакашвили председателем исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине Грузия отозвала своего посла для консультаций, он вернулся в Киев почти после года перерыва.

После того напряжения в отношениях между странами неоднократно добавляли заявления Саакашвили о политической ситуации в Грузии вскоре перед парламентскими выборами. В МИД Украины отметили, что Михеил Саакашвили в своих комментариях не представляет позицию Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
Все новости...
Реклама: