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Полиция поймала преступную группу, расстрелявшую мужчину в Днепре 3 года назад

Пятница, 1 октября 2021, 16:00
Здесь и далее фото полиции

Вооруженную преступную группу, которая спланировала и убила жителя Днепра в 2018 году, задержали.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В Днепре за совершение резонансного убийства трехлетней давности правоохранители задержали вооруженную преступную группу".

Детали: Преступление произошло 9 июля 2018 года во дворе дома на Кодацком спуске в Днепре. Около полуночи двое мужчин совершили несколько выстрелов в сторону 31-летнего жителя, в результате чего тот скончался. 

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека – 41-летний организатор и двое 29-летних исполнителей. 

 

29 сентября при участии спецподразделения "КОРД" их задержали в Днепре. 

 

Во время обысков у мужчин изъяли 5 пистолетов с патронами.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Предыстория: 

  • Ночью 9 июля 2018 года в Днепре на ул. Кодацкий спуск произошла перестрелка, в результате которой погиб 31-летний мужчина.

Украинская правда
Темы: Днепрубийствополиция
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