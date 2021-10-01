Полиция поймала преступную группу, расстрелявшую мужчину в Днепре 3 года назад

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Вооруженную преступную группу, которая спланировала и убила жителя Днепра в 2018 году, задержали.

Источник: Нацполиция

Дословно: "В Днепре за совершение резонансного убийства трехлетней давности правоохранители задержали вооруженную преступную группу".

Детали: Преступление произошло 9 июля 2018 года во дворе дома на Кодацком спуске в Днепре. Около полуночи двое мужчин совершили несколько выстрелов в сторону 31-летнего жителя, в результате чего тот скончался.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека – 41-летний организатор и двое 29-летних исполнителей.

29 сентября при участии спецподразделения "КОРД" их задержали в Днепре.

Во время обысков у мужчин изъяли 5 пистолетов с патронами.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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