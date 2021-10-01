Полиция поймала преступную группу, расстрелявшую мужчину в Днепре 3 года назад
Вооруженную преступную группу, которая спланировала и убила жителя Днепра в 2018 году, задержали.
Источник: Нацполиция
Дословно: "В Днепре за совершение резонансного убийства трехлетней давности правоохранители задержали вооруженную преступную группу".
Детали: Преступление произошло 9 июля 2018 года во дворе дома на Кодацком спуске в Днепре. Около полуночи двое мужчин совершили несколько выстрелов в сторону 31-летнего жителя, в результате чего тот скончался.
Во время досудебного следствия правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека – 41-летний организатор и двое 29-летних исполнителей.
29 сентября при участии спецподразделения "КОРД" их задержали в Днепре.
Во время обысков у мужчин изъяли 5 пистолетов с патронами.
Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
Предыстория:
- Ночью 9 июля 2018 года в Днепре на ул. Кодацкий спуск произошла перестрелка, в результате которой погиб 31-летний мужчина.