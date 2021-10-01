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Подделка ковид-сертификатов: Минздрав требует отстранить 15 глав медучреждений

Пятница, 1 октября 2021, 17:30
фото: pixabay

Министерство здравоохранения направило письма владельцам 15 учреждений здравоохранения, где врачи, возможно, подделывали документы о вакцинации, с требованием отстранить от работы руководителей на время расследования.

Источник: сайт Минздрава

Детали: Ведомство предлагает такой вариант: если следствие установит, что главный врач учреждения непричастен к махинациям, его восстановят в должности.

В случае же повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. И территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

В министерстве напомнили, что с начала года было возбуждено более 350 уголовных дел по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

Предыстория: 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.

27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.

Украинская правда
Темы: МинздравувольнениекоронавирусCovid-2019
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