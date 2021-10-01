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Боевики ОРДО объявили призов на военную службу – ожидают 500 человек

Пятница, 1 октября 2021, 17:43
Боевики ОРДО объявили призов на военную службу – ожидают 500 человек
денис пушилин, фото "Днр"

Группировка "ДНР" объявила призыв на военную службу с 1 октября по 31 декабря текущего года для жителей оккупированных районов 1994-2003 годов рождения.

Источник: так называемые "указы" главаря боевиков Дениса Пушилина

Детали: Сообщается, что призыв распространяется на граждан 1994-2003 годов рождения, "не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу".

До конца года людей планируют "направить для прохождения военной службы по призыву в народную милицию" сроком на 6 месяцев.

Напомним: 1 октября в Украине начинается осенний призыв граждан в ряды Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОоккупация
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