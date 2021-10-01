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В Британии не хватает мясников из-за новых визовых правил после Brexit

Пятница, 1 октября 2021, 17:57
В Британии не хватает мясников из-за новых визовых правил после Brexit
фото: pixabay

В Британии около 120 000 свиней могут быть уничтожены, а их туши выброшены из-за нехватки мясников, обусловленной выездом европейской рабочей силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Дефицит рабочей силы означает, что на фермах заканчивается место для содержания животных, которые уже должны были пойти на мясо.

Хотя животноводческий сектор ранее предупреждал о проблемах, с которыми столкнулся, сейчас ситуация становится критической, и он снова требует от правительства ослабить визовые правила, чтобы заполнить пробел в рабочей силе.

Острый дефицит мясников и забойщиков в мясоперерабатывающей промышленности усилился из-за COVID-19 и иммиграционных правил Британии после Brexit, которые ограничили поток восточноевропейских рабочих.

Правительство уже объявило о плане выдачи временных виз для 5000 иностранных водителей грузовых автомобилей и 5500 работников птицеводства, чтобы уменьшить нехватку, но пока это не касается других отраслей.

Министры утверждают, что бизнес должен инвестировать в местную рабочую силу и улучшать оплату и условия труда.

Лиззи Уилсон, представитель Национальной ассоциации свиней (NPA), заявила, что недостаток мясников означает работу на пониженных мощностях.

В результате взрослые свиньи, готовы к переработке, застаиваются на фермах.

"Мы приходим к тому, что мы говорим правительству, что если мы не получим помощи, вскоре нам придется посмотреть на уничтожение свиней на фермах, потому что это наш единственный вариант сейчас", - сказала она.

Уилсон отметила, что клиенты уже видят влияние кризиса на полках супермаркетов, поскольку переработчики сократили ассортимент продукции из свинины.

Ассоциация также призвала розничных торговцев страны продолжать закупать домашнюю свинину, а не дешевую продукцию ЕС, предупредив, что многие производители обанкротятся, если их не поддержать должным образом.

Как известно, Великобритания уже почти неделю охвачена паникой на АЗС. Нефтяные компании объявили, что у них недостаточно водителей для перевозки бензина и дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов.

Причина - Brexit, который усложнил перевозчикам наем водителей с ЕС.

Чтобы решить эту проблему, правительство заявило, что будет выдавать временные визы 5000 иностранным водителям. Однако европейские водители также могут не захотеть воспользоваться предложением о визе, поскольку она будет выдаваться только на четыре месяца.

Для перевозки топлива правительства решил привлечь военных водителей.

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Темы: ВеликобританияBrexitеда
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