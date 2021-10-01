Перед судом предстанет экс-сотрудник госохраны, избивший танцовщика Дорофеевой

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны, который жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы Нади Дорофеевой, причинив ему тяжелую травму.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

Сам обвиняемый, которого после инцидента уволили из рядов УГО, находится под стражей.

Следствие установило, что 1 августа этого года он, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил.

Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудник УГО задержали.

Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.