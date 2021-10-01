Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Перед судом предстанет экс-сотрудник госохраны, избивший танцовщика Дорофеевой

Пятница, 1 октября 2021, 18:04

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны, который жестоко избил танцора шоу-балета поп-исполнительницы Нади Дорофеевой, причинив ему тяжелую травму.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Обвинительный акт направлен в суд.

Сам обвиняемый, которого после инцидента уволили из рядов УГО, находится под стражей.

Следствие установило, что 1 августа этого года он, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил.

Нападающий сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудник УГО задержали.

Санкция инкриминируемых ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Украинская правда
Темы: УГОсудГБР
powered by lun.ua
Главное сегодня

Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers

Спрятался в трейлере: СМИ узнали подробности прибытия Саакашвили в Грузию

Документы частично подтвердили получение фирмами Зеленского и Ко миллионов от Коломойского

СБУ отрицает давление на КГГА из-за расследования о Зеленском

На Донбассе планируется построить еще два аэропорта – Зеленский

дополненоСтали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95"

Все новости...
УГО
В УГО уверяют, что Зеленскому охрану не усиливали
Кнопкодавство за Шкарлета: зачем нардепы ищут видеодоказательства
ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО
Последние новости
04:15
Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора
03:47
Ахметов регистрировал оффшорные компании для "владения самолетом как у Путина" – СМИ
02:48
Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР
01:50
В Афганистане в результате стрельбы погибли три человека, среди которых – журналист
00:59
Саакашвили планировал убийство оппозиционеров – премьер Грузии
00:26
Убийство полицейского в Чернигове: среди подозреваемых – трое несовершеннолетних
23:29
Pandora Papers: стала известна роль международных провайдеров в выводе средств из "Приватбанка"
23:04
Документы подтвердили причастность Гереги к бизнесу в оккупированном Крыму – СМИ
22:43
Ткаченко не получил денег за долю в Одесской киностудии, которую продал из-за конфликта интересов – СМИ
21:45
Десяток украинцев скрывают активы в Британии через оффшоры – Pandora Papers
Все новости...