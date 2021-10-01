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"Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку"

Пятница, 1 октября 2021, 18:45
Газпром заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по Турецкому потоку

Российский "Газпром" заявил о начале поставок газа в Венгрию и Хорватию по "Турецкому потоку".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в компании заявили в пятницу 1 октября.

"Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы "Булгартрансгаз" ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции", - отмечают в заявлении.

Как уже сообщалось, с 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

"Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Читайте больше в статье: "Газовая война" с Венгрией: зачем Орбан согласился на роль гибридного оружия РФ.

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Темы: ГазпромВенгрияХорватиягаз
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