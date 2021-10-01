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Полиция Австрии провела операцию из-за "заминирования" посольства Беларуси

Пятница, 1 октября 2021, 20:18

Полиция Вены обыскала здание посольства Беларуси в Австрии после сообщения о бомбе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

"Операция длится с полудня из-за угрожающей ситуации", - сказали в полиции.

Однако позже выяснилось, что угроза не подтвердилась.

По согласованию с работниками посольства, в помещении в екстериториальний зоне дипломатического представительства был проведен обыск и ничего не найдено, заявил представитель полиции Кристофер Верняк.

Государственное управление охраны конституции сейчас расследует инцидент и разыскивает автора сообщения о заминировании.

По словам очевидцев, жителей соседних зданий посольства в районе Пензинг также временно попросили покинуть свои дома.

Полиция дежурила у посольства на улице Гютельбергштрассе с полудня. После обыска здания все оцепления были сняты.

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Темы: АвстрияБеларусьдипломатические отношения
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