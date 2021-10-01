Саакашвили с любимой из "Слуги народа" записали видео на случай ареста

Экс-президент Грузии Саакашвили в Украине записал совместное видео с нардепкой "Слуги народа" Лизой Ясько, в котором признался в их отношениях. Также пара обратилась к властям с помощью из-за ареста в Тбилиси.

Источник: Саакашвили и Ясько в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "Я думаю, что просто надо сказать, что мы вместе. Мы влюблены друг в друга, у нас совместная жизнь, и мы хотим всем пожелать счастья, а также хотел бы, чтобы люди пожелали счастья и нам".

Детали: Они договорились, что опубликуют это видео, если Саакашвили арестуют в Грузии, куда он вылетел из Украины.

Ясько сообщила, что "поддерживает борьбу Саакашвили за Грузию", а также обратилась к властям, чтобы те защищали гражданина Украины.

Напомним: Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.

Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.