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15 стран создали новую природоохранную зону в Атлантике

Пятница, 1 октября 2021, 21:56

Правительства 15 стран Северо-Восточной Атлантики в пятницу создали новую охраняемую территорию океана, которая, по их словам, больше объединенной массы суши Германии и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Страны определили морскую охраняемую территорию для морских птиц площадью почти 600 000 квадратных километров в рамках своих усилий по сохранению и устойчивости морского биоразнообразия.

Природоохранная зона считается решающей для кормления и размножения местных и мигрирующих морских птиц.

Представители правительств на встрече в Португалии также дали благословение новой экологической стратегии Северо-Восточной Атлантики, которая предусматривает обязательства уменьшить влияние изменения климата и окисление океана, потери биоразнообразия и загрязнения, включая загрязнение моря пластиком.

План предусматривает уменьшение мусора в море на 50% до 2025 года и на 75% к 2030 году.

15 стран относятся к так называемой Конвенции OSPAR. Это Германия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Ирландия, Исландия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Великобритания, Швеция и Швейцария. Европейский Союз также является стороной договоренностей.

Темы: экология
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