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Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений из Грузии – ОПУ

Пятница, 1 октября 2021, 23:40

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений по Грузии по задержанию председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь".

Предыстория:

  • Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержании Саакашвили.
  • Министерство иностранных дел вызывает грузинского посла из-за информации о задержании Саакашвили.
  • В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к 6 годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.
  • Также экс-президенту предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал "Имеди". Саакашвили отвергает все обвинения и называет дела политически мотивированными.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСаакашвилиГрузия
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