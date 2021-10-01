Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений из Грузии – ОПУ

Президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и тоном заявлений по Грузии по задержанию председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеила Саакашвили.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook

Прямая речь Никифорова: "Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всем обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь".

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